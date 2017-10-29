Хелловін у США: чоловік у костюмі Санта-Клауса влаштував стрілянину

За інформацією ЗМІ, двоє постраждалих були доставлені в лікарню в критичному стані, стан третього оцінюється як важкий. Ще один відмовився від госпіталізації.

Нападника затримали на місці. Йому надають медичну допомогу, однак правоохоронні органи заявляють, що не застосовували силу при затриманні.

За даними слідства, чоловік був знайомий з постраждалими і прийшов на вечірку як гість. Мотиви злочину поки не уточнюються.