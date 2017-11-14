В США мужчина устроил стрельбу в школе, погибли три человека

По информации издания, нападающий был также застрелен правоохранителями.

Помощник шерифа округа Техама Фил Джонстон рассказал местному телеканалу, что правоохранительные органы проводят расследование по крайней мере пяти мест преступления в школе и вокруг школы в заповеднике Ранчо Техама, примерно в 130 милях к северу от Сакраменто.

"Было около 8 утра. Нам сообщили о выстрелах на Ранчо Техама. Это привело к нескольким жертам и продолжилось несколькими выстрелами в школе, в начальной школе. ... на данный момент подозреваемый стрелок погиб от пуль правоохранителей, так что мне сообщили", - сказал он.

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Три человека были доставлены в больницу в Реддинг, примерно в 50 милях к северу от места событий, сообщили в пресс-службе медицинского центра Mercy. Другие сведения о жертвах или их состоянии не сообщалось.

Представитель учебного заведения сообщил, что никто из школы не был убит, но "несколько" учеников получили ранения.