Внаслідок стрілянини в Одесі постраждав поліцейський

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Одесі працівник поліції в нетверезому стані отримав вогнепальне поранення в результаті сутички з товаришами. Про це в прямому ефірі “112 Україна” розповів радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.

“Вчора надійшло повідомлення про стрілянину у Суворівському районі міста, про те що у дворі лежить хлопець без тями, на голові кровотеча. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Постраждалий зараз знаходиться в критичному стані, за його життя боряться медики, він знаходиться в комі”, — повідомив Р.Форостяк.

За його словами, потерпілий є дільничим суворівського району міста, який отримав цю травму внаслідок сварки з товаришами.

Як повідомив Р.Форостяк, чоловіки розпивали поза службою спиртні напої. Один з чоловіків виявився колишнім поліцейським. Його родич, за інформацією поліції, в ході сварки зробив постріл з травматичного пістолета.

“Зараз дві особи затримано у порядку ст.208. В кримінальному провадженні, відкритому за ознаками правопорушення, передбаченого ст.115 ч.1, слідство веде обласна прокуратура”, — сказав Р.Форостяк.

Нагадаємо, 11 листопада на трасі “Харків-Сімферополь” внаслідок зіткнення службового автомобіля з вантажівкою загинув поліцейський.

Українські Національні Новини

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