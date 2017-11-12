Внаслідок стрілянини в Одесі постраждав поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Одесі працівник поліції в нетверезому стані отримав вогнепальне поранення в результаті сутички з товаришами. Про це в прямому ефірі “112 Україна” розповів радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.
“Вчора надійшло повідомлення про стрілянину у Суворівському районі міста, про те що у дворі лежить хлопець без тями, на голові кровотеча. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Постраждалий зараз знаходиться в критичному стані, за його життя боряться медики, він знаходиться в комі”, — повідомив Р.Форостяк.
За його словами, потерпілий є дільничим суворівського району міста, який отримав цю травму внаслідок сварки з товаришами.
Як повідомив Р.Форостяк, чоловіки розпивали поза службою спиртні напої. Один з чоловіків виявився колишнім поліцейським. Його родич, за інформацією поліції, в ході сварки зробив постріл з травматичного пістолета.
“Зараз дві особи затримано у порядку ст.208. В кримінальному провадженні, відкритому за ознаками правопорушення, передбаченого ст.115 ч.1, слідство веде обласна прокуратура”, — сказав Р.Форостяк.
Нагадаємо, 11 листопада на трасі “Харків-Сімферополь” внаслідок зіткнення службового автомобіля з вантажівкою загинув поліцейський.