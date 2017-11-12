В результате стрельбы в Одессе пострадал полицейский

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23640 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 74645 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 78221 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95948 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97896 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 73992 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101391 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101230 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Одессе работник полиции в нетрезвом состоянии получил огнестрельное ранение в результате ссоры с товарищами. Об этом в прямом эфире “112 Украина” рассказал советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.

“Вчера поступило сообщение о стрельбе в Суворовском районе города, о том, что во дворе лежит парень без сознания, на голове кровотечение. На место выехала следственно-оперативная группа. Пострадавший сейчас находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики, он находится в коме”, — сообщил Р.Форостяк.

По его словам, пострадавший является участковым суворовского района города, который получил эту травму в результате ссоры с товарищами.

Как сообщил Р.Форостяк, мужчины распивали вне службы спиртные напитки. Один из мужчин оказался бывшим полицейским. Его родственник, по информации полиции, в ходе ссоры произвел выстрел из травматического пистолета.

“Сейчас два человека задержаны в порядке ст.208. В уголовном производстве, открытого по признакам правонарушения, предусмотренного ст.115 ч.1, следствие ведет областная прокуратура”, — сказал Р.Форостяк.

Напомним, 11 ноября на трассе “Харьков-Симферополь” в результате столкновения служебного автомобиля с грузовиком погиб полицейский.

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