В результате стрельбы в Одессе пострадал полицейский

“Вчера поступило сообщение о стрельбе в Суворовском районе города, о том, что во дворе лежит парень без сознания, на голове кровотечение. На место выехала следственно-оперативная группа. Пострадавший сейчас находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики, он находится в коме”, — сообщил Р.Форостяк.

По его словам, пострадавший является участковым суворовского района города, который получил эту травму в результате ссоры с товарищами.

Как сообщил Р.Форостяк, мужчины распивали вне службы спиртные напитки. Один из мужчин оказался бывшим полицейским. Его родственник, по информации полиции, в ходе ссоры произвел выстрел из травматического пистолета.

“Сейчас два человека задержаны в порядке ст.208. В уголовном производстве, открытого по признакам правонарушения, предусмотренного ст.115 ч.1, следствие ведет областная прокуратура”, — сказал Р.Форостяк.

Напомним, 11 ноября на трассе “Харьков-Симферополь” в результате столкновения служебного автомобиля с грузовиком погиб полицейский.