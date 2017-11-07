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Поліція посилить заходи безпеки на паркінгах Одеси

Поліція посилить заходи безпеки на паркінгах Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Керівництво поліції Одеської області вирішило посилити заходи безпеки на паркінгах міста у зв’язку з масовим підпалом автомобілей вночі 7 листопада. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.

“Керівництвом поліції Одеської області прийнято рішення посилити заходи безпеки у місцях нічних паркінгів авто в Одесі, незважаючи на те, що минулі підпали мають обгрунтовані ознаки з’ясування кримінальних стосунків, та що за наявною інформацією повтору зухвалих дій не очікується”, — написав Р.Форостяк.

Як повідомляв УНН, сьогодні вночі протягом кількох годин в спальних мікрорайонах Одеси сталося кілька пожеж, внаслідок яких було пошкоджено 18 автомобілів. За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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