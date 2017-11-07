Поліція посилить заходи безпеки на паркінгах Одеси

“Керівництвом поліції Одеської області прийнято рішення посилити заходи безпеки у місцях нічних паркінгів авто в Одесі, незважаючи на те, що минулі підпали мають обгрунтовані ознаки з’ясування кримінальних стосунків, та що за наявною інформацією повтору зухвалих дій не очікується”, — написав Р.Форостяк.

Як повідомляв УНН, сьогодні вночі протягом кількох годин в спальних мікрорайонах Одеси сталося кілька пожеж, внаслідок яких було пошкоджено 18 автомобілів. За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.