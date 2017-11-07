Полиция усилит меры безопасности на паркингах Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Руководство полиции Одесской области решило усилить меры безопасности на паркингах города в связи с массовым поджогом автомобилей ночью 7 ноября. Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.
“Руководством полиции Одесской области принято решение усилить меры безопасности в местах ночных паркингов авто в Одессе, несмотря на то, что прошедшие поджоги имеют обоснованные признаки выяснения уголовных отношений, и что по имеющейся информации повтора дерзких действий не ожидается”, — написал Р. Форостяк.
Как сообщал УНН, сегодня ночью в течение нескольких часов в спальных микрорайонах Одессы произошло несколько пожаров, в результате которых было повреждено 18 автомобилей. По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.