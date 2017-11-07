Полиция усилит меры безопасности на паркингах Одессы

“Руководством полиции Одесской области принято решение усилить меры безопасности в местах ночных паркингов авто в Одессе, несмотря на то, что прошедшие поджоги имеют обоснованные признаки выяснения уголовных отношений, и что по имеющейся информации повтора дерзких действий не ожидается”, — написал Р. Форостяк.

Как сообщал УНН, сегодня ночью в течение нескольких часов в спальных микрорайонах Одессы произошло несколько пожаров, в результате которых было повреждено 18 автомобилей. По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.