Полиция усилит меры безопасности на паркингах Одессы

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52322 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119883 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104293 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107022 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105855 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96895 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104571 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102299 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144003 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116342 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Полиция усилит меры безопасности на паркингах Одессы

Полиция усилит меры безопасности на паркингах Одессы

Киев  •  УНН

 • 9727 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Руководство полиции Одесской области решило усилить меры безопасности на паркингах города в связи с массовым поджогом автомобилей ночью 7 ноября. Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.

“Руководством полиции Одесской области принято решение усилить меры безопасности в местах ночных паркингов авто в Одессе, несмотря на то, что прошедшие поджоги имеют обоснованные признаки выяснения уголовных отношений, и что по имеющейся информации повтора дерзких действий не ожидается”, — написал Р. Форостяк.

Как сообщал УНН, сегодня ночью в течение нескольких часов в спальных микрорайонах Одессы произошло несколько пожаров, в результате которых было повреждено 18 автомобилей. По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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