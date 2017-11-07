Поліція розслідує підпали автомобілів в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Поліцейські Одеси розслідують займання близько 20-ти автомобілів, які сталися за ніч в Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
На місце подій виїзджали слідчо-оперативні группи, керівництво Головного управління Нацполіції в області та спеціалісти Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
“За фактами займань розпочаті кримінальні провадження, передбачені ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, у рамках яких призначено низку експертиз”, — повідомили в поліції.
Санкція статті передабачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
Як повідомляв УНН, сьогодні вночі протягом кількох годин в спальних мікрорайонах Одеси сталося кілька пожеж, внаслідок яких було пошкоджено 18 автомобілів.