Поліція розслідує підпали автомобілів в Одесі

На місце подій виїзджали слідчо-оперативні группи, керівництво Головного управління Нацполіції в області та спеціалісти Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

“За фактами займань розпочаті кримінальні провадження, передбачені ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, у рамках яких призначено низку експертиз”, — повідомили в поліції.

Санкція статті передабачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Як повідомляв УНН, сьогодні вночі протягом кількох годин в спальних мікрорайонах Одеси сталося кілька пожеж, внаслідок яких було пошкоджено 18 автомобілів.