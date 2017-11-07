Полиция расследует поджоги автомобилей в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Полицейские Одессы расследуют возгорание около 20-ти автомобилей, которые произошли за ночь в Одессе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
На место событий выезжали следственно-оперативные группы, руководство Главного управления Нацполиции в области и специалисты Одесского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
“По фактам возгораний начаты уголовные производства, предусмотренные ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, в рамках которых назначен ряд экспертиз”, — сообщили в полиции.
Санкция статьи передабачае наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Как сообщал УНН, сегодня ночью в течение нескольких часов в спальных микрорайонах Одессы произошло несколько пожаров, в результате которых было повреждено 18 автомобилей.