Полиция расследует поджоги автомобилей в Одессе

На место событий выезжали следственно-оперативные группы, руководство Главного управления Нацполиции в области и специалисты Одесского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

“По фактам возгораний начаты уголовные производства, предусмотренные ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, в рамках которых назначен ряд экспертиз”, — сообщили в полиции.

Санкция статьи передабачае наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как сообщал УНН, сегодня ночью в течение нескольких часов в спальных микрорайонах Одессы произошло несколько пожаров, в результате которых было повреждено 18 автомобилей.