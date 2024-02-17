На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников

Запорожская область за минувшие сутки подверглась 408 ударам российских войск, в частности, 108 дроновым атакам, есть разрушения, сообщили в субботу в Запорожской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Военнослужащие рф нанесли 408 ударов по 15 населенным пунктам", - говорится в сообщении ОВА в соцсетях.

Как отмечается, рашисты совершили 18 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малой Токмачки и Работино, 108 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандреевке, Гуляйпольскому, Чировному, Червоному, Малиновке, Левадному, Полтавке, Работино, Пятихатках и Лобковом, а также ударили авиаснарядом по Новодаровке.

281 артудар, как указано, пришелся по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Левадного, Полтавки, Работино, Малой Токмачки, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 7 о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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