На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  161596 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  189823 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  269606 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  269985 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  224031 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  213134 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  221403 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251003 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников

Российские войска нанесли 408 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области, осуществив 108 ударов с беспилотников и выпустив 281 артиллерийский снаряд.

Война •   •  10558 просмотра
На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников

Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

Военно-воздушные силы Украины сообщили об усилении активности российской авиации вблизи восточных и юго-восточных районов, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы потенциальных авиаударов.

Война •   •  14788 просмотра
Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске

17 февраля под артиллерийский и минометный огонь противника попали 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка и Ивановка. Авиаудары российской авиации были нанесены по селам Гатище, Уды и Екатериновка. В Купянске в результате обстрела в 2:35 ночи был поврежден дом и ранены 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Война •   •  16373 просмотра
рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске

Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки

По данным украинских военных, за минувшие сутки рф потеряла более 1000 военнослужащих.

Война •   •  18509 просмотра
Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки

рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека

рф 15 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 46 снарядов. В результате этих атак 2 человека получили ранения.

Война •   •  19539 просмотра
рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека

рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет

рф выпустила полтора десятка по Никопольскому району Днепропетровской области, целями которых были Никополь и Марганец, но никто не пострадал.

Война •   •  20564 просмотра
рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет

В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет

Жилой дом в селе Дмитровка Николаевской области был разрушен в результате вражеского артиллерийского обстрела 16 февраля. Жертв и пострадавших нет.

Война •   •  20417 просмотра
В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет

За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

россия нанесла многочисленные ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки в нескольких регионах.

Война •   •  20597 просмотра
За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе

В январе 2024 года из государственного бюджета было выделено 150,2 млрд грн кассовых расходов, из которых самыми весомыми направлениями являются заработная плата с начислениями - 75,9 млрд грн, в том числе 57,4 млрд грн для военнослужащих, социальное обеспечение - 42 млрд грн и трансферты местным бюджетам - 11,8 млрд грн.

Экономика •   •  25180 просмотра
Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе

198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

Правительство приняло решение о выделении 198,8 млн грн с единого счета UNITED24 на закупку медицинского оборудования и специализированного автотранспорта.

Здоровье •   •  19220 просмотра
198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения