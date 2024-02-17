На Запоріжжі росіяни завдали 408 ударів, з них понад 100 - з безпілотників
Київ • УНН
Російські війська завдали 408 ударів по 15 населеним пунктам Запорізької області, здійснивши 108 ударів з безпілотників та випустивши 281 артилерійський снаряд.
Запорізька область за минулу добу зазнала 408 ударів російських військ, зокрема, 108 дронових атак, є руйнування, повідомили у суботу у Запорізькій ОВА, пише УНН.
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"Військовослужбовці рф завдали 408 ударів по 15 населених пунктах", - ідеться у повідомленні ОВА у соцмережах.
Як зазначається, рашисти здійснили 18 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 108 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, Полтавці, Роботиному, П'ятихатках та Лобковому, а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці.
281 артудар, як вказано, прийшовся по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.
Надійшло 7 про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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