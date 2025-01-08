На Запорожье прогремели повторные взрывы после сообщения об угрозе баллистики
Киев • УНН
В Запорожской области зафиксированы повторные взрывы после предупреждения ВС ВСУ об угрозе баллистических ракет. Ранее в результате удара по промышленной инфраструктуре Запорожья погиб один человек, трое ранены.
В Запорожской области слышали повторные взрывы после предупреждения Воздушных сил об угрозе баллистических ракет, сообщает УНН со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.
"Повторные взрывы", - написал Федоров в Telegram.
Перед этим в ВС ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистическими ракетами по областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
Ранее
Сообщалось, что армия рф атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья.
В результате удара рф один человек погиб, еще трое - ранены.