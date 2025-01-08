На Запоріжжі пролунали повторні вибухи після повідомлення про загрозу балістики

У Запоріжській області чули повторні вибухи після попередження Повітряних сил про загрозу балістичних ракет, повідомляє УНН із посиланням на голову ОВА Івана Федорова.

"Повторні вибухи", - написав Федоров у Telegram.

Перед цим у ПС ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістичними ракетами по областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Раніше

Повідомлялось, що армія рф атакувала промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Внаслідок удару рф одна людина загинула, ще троє – поранені.