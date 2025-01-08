Удар рф по Запоріжжю: одна людина загинула, ще троє - поранені

У Запоріжжі внаслідок удару рф одна людина загинула, ще троє – поранені. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Одна людина загинула, ще троє - поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", - повідомив Федоров.

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