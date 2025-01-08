Удар рф по Запоріжжю: одна людина загинула, ще троє - поранені
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю одна людина загинула, троє отримали поранення. Атака була спрямована на промислову інфраструктуру міста.
У Запоріжжі внаслідок удару рф одна людина загинула, ще троє – поранені. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Одна людина загинула, ще троє - поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", - повідомив Федоров.
Армія рф атакувала промислову інфраструктуру Запоріжжя - ОВА08.01.25, 15:53 • 19471 перегляд
Раніше
Повідомлялося про вибухи у Запорізькій області.