Удар рф по Запорожью: один человек погиб, еще трое - ранены

В Запорожье в результате удара рф один человек погиб, еще трое - ранены. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Один человек погиб, еще трое - ранены. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью", - сообщил Федоров.

Армия рф атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья - ОВА

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Сообщалось о взрывах в Запорожской области.