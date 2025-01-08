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Удар рф по Запорожью: один человек погиб, еще трое - ранены

Удар рф по Запорожью: один человек погиб, еще трое - ранены

Киев  •  УНН

 • 7244 просмотра

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В результате вражеского удара по Запорожью один человек погиб, трое получили ранения. Атака была направлена на промышленную инфраструктуру города.

В Запорожье в результате удара рф один человек погиб, еще трое - ранены. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Один человек погиб, еще трое - ранены. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью", - сообщил Федоров.

Армия рф атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья - ОВА8 янв. 2025, 13:53 • 7312 просмотров

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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