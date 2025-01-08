Удар рф по Запорожью: один человек погиб, еще трое - ранены
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Запорожью один человек погиб, трое получили ранения. Атака была направлена на промышленную инфраструктуру города.
В Запорожье в результате удара рф один человек погиб, еще трое - ранены. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Один человек погиб, еще трое - ранены. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью", - сообщил Федоров.
Армия рф атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья - ОВА8 янв. 2025, 13:53 • 7312 просмотров
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