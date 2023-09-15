На Запорожском направлении дрон ВСУ "отминусовал" вражеский танк
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На Запорожском направлении украинский дрон ВСУ уничтожил вражеский танк Т-72. Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров, передает УНН.
Цитата
“На Запорожском направлении операторы дронов отминусовали вражеский танк Т-72. Счет в пользу 110-й отдельной бригады территориальной обороны”, — написал Федоров со ссылкой на СтратКомЗСУ.
Детали
По данным СтратКом ВСУ российский танк наши защитники поразили с помощью беспилотника предоставленного “Армией дронов”. Определили цель и точно по ней отработали бойцы ударной роты БпЛА 110-й отдельной бригады территориальной обороны совместно с 10 ТВУЗ.
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Напомним
Накануне, Командующий Воздушных сил Николай Олещук опубликовал видео, как мобильные огневые группы в ночь на среду, 13 сентября, ликвидировали более 30 вражеских “шахедов” в небе над Одесской областью.