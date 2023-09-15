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На Запорізькому напрямку дрон ЗСУ "відмінусував" ворожий танк

На Запорізькому напрямку дрон ЗСУ "відмінусував" ворожий танк

Київ • УНН

 • 274939 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. На Запорізькому напрямку український дрон ЗСУ знищив ворожий танк Т-72. Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

“На Запорізькому напрямку оператори дронів відмінусували ворожий танк Т-72. Рахунок на користь 110-ої окремої бригади територіальної оборони”, — написав Федоров з посиланням на СтратКомЗСУ.

Деталі

За даними СтратКом ЗСУ російський танк наші захисники уразили за допомогою безпілотника наданого “Армією дронів”. Визначили ціль та влучно по ній відпрацювали бійці ударної роти БпЛА 110-ої окремої бригади територіальної оборони спільно з 10 ТВУЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У небі над Україною вночі знищили усі 17 ворожих “шахедів”

Нагадаємо

Напередодні, Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео, як мобільні вогневі групи у ніч на середу, 13 вересня, ліквідували понад 30 ворожих “шахедів” у небі над Одеською областю.

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