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У небі над Україною вночі знищили усі 17 ворожих "шахедів"

У небі над Україною вночі знищили усі 17 ворожих "шахедів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сили оборони у ніч на 15 вересня знищили усі 17 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131” запущених російськими військами, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Ворог атакував Україну ударними БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф).

Цитата

“Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування”, - йдеться у повідомленні.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.

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