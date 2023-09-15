У небі над Україною вночі знищили усі 17 ворожих "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сили оборони у ніч на 15 вересня знищили усі 17 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131” запущених російськими військами, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Ворог атакував Україну ударними БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф).
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“Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування”, - йдеться у повідомленні.
Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.
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