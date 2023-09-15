На Миколаївщині вночі працювала ППО – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У ніч на 15 вересня в Миколаївській області працювала ППО. Вранці росіяни з РСЗВ завдали удару по відкритій території Радсадівської територіальної громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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«Вночі на 15 вересня в області працювала ППО, результати – згодом», - написав Кім.
За його словами, в Миколаївському районі вчора, 14 вересня, о 16:02 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
«Також вранці о 05:04, 15 вересня, з реактивних систем залпового вогню окупанти завдали удару по відкритій території Радсадівської територіальної громади. Без руйнувань та постраждалих», - повідомив Кім.
Окрім того, він зазначив, що у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Вранці Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про роботу протиповітряної оборони у Хмельницькій області.