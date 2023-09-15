На Николаевщине ночью работала ПВО - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В ночь на 15 сентября в Николаевской области работала ПВО. Утром россияне из РСЗО нанесли удар по открытой территории Радсадовской территориальной общины. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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«Ночью на 15 сентября в области работала ПВО, результаты – впоследствии», - написал Ким.
По его словам, в Николаевском районе вчера, 14 сентября, в 16:02 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
«Также утром в 05:04, 15 сентября, из реактивных систем залпового огня оккупанты нанесли удар по открытой территории Радсадовской территориальной громады. Без разрушений и пострадавших», - сообщил Ким.
Кроме того, он отметил, что в городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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