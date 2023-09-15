В небе над Украиной ночью уничтожили все 17 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 15 сентября уничтожили все 17 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131” запущенных российскими войсками, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Враг атаковал Украину ударными БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – рф).
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“Всего зафиксировано пуски 17 ударных БПЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Все 17 «шахедов» уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования”, - говорится в сообщении.
Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны.
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