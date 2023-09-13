Командувач Повітряних сил показав, як Сили оборони збивали ворожі "шахеди" над Одещиною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео, як мобільні вогневі групи у ніч на середу, 13 вересня, ліквідували понад 30 ворожих “шахедів” у небі над Одеською областю, пише УНН.
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“Під час нічної атаки на Одещині збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою – титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп”, - заявив Олещук.
За його словами, з кожним днем влучність вогневих груп зростає. І з кожним бойовим донесенням збільшується відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони.
“Повітряні Сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на «шахеди», а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет”, - додав Олещук.
Нагадаємо
Протягом ночі 13 вересня збройні сили рф здійснили масований удар “шахедами” по населених пунктах півдня Одещини.
Під час нічної атаки на Одещині сили протиповітряної оборони збили 32 безпілотники типу Shahed-131/136.
Внаслідок нічної таки рф цивільної інфраструктури півдня Одещини семеро людей отримали поранення. Пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту.