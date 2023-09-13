Прокуратура показала наслідки нічних обстрілів Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Внаслідок нічної таки рф цивільної інфраструктури півдня Одещини семеро людей отримали поранення. Пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Протягом ночі 13 вересня збройні сили рф здійснили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одещини.
Як повідомляється, внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано, один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.
Пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту.
За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Доповнення
Внаслідок нічних нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждало семеро цивільних осіб. Шість чоловік у Рені та один в Ізмаїлі.
Під час нічної атаки на Одещині сили протиповітряної оборони збили 32 безпілотники типу Shahed-131/136.