Прокуратура показала последствия ночных обстрелов Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В результате ночной таки рф гражданской инфраструктуры юга Одесской области семь человек получили ранения. Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
В течение ночи 13 сентября вооруженные силы рф осуществили массированный дроновый удар по населенным пунктам юга Одесской области.
Как сообщается, в результате атаки пострадали шестеро водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.
Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.
Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Дополнение
В результате ночных налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали семь гражданских лиц. Шесть человек в Рени и один в Измаиле.
Во время ночной атаки в Одесской области силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника типа Shahed-131/136.