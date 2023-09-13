Прокуратура показала последствия ночных обстрелов Одесской области

Детали

В течение ночи 13 сентября вооруженные силы рф осуществили массированный дроновый удар по населенным пунктам юга Одесской области.

Как сообщается, в результате атаки пострадали шестеро водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.

Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Дополнение

В результате ночных налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали семь гражданских лиц. Шесть человек в Рени и один в Измаиле.

Во время ночной атаки в Одесской области силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника типа Shahed-131/136.