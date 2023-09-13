Кіпер: Внаслідок нічної атаки рф на Ізмаїльський район Одещини постраждало семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Внаслідок нічних нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждало семеро цивільних осіб. Шість чоловік у Рені та один в Ізмаїлі. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок російської атаки.
За його словами, двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу.
Четверо інших в стані середньої важкості, продовжують лікування в місті Рені, додав очільник ОВА.
«Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні. Нині чоловік вже вдома.
Бажаємо всім якнайшвидшого одужання», - написав він.
Нагадаємо
Під час нічної атаки на Одещині сили протиповітряної оборони збили 32 безпілотники типу Shahed-131/136.