Кипер: В результате ночной атаки рф на Измаильский район Одесской области пострадали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В результате ночных налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали семь гражданских лиц. Шесть человек в Рени и один в Измаиле. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате российской атаки.
По его словам, двое мужчин из Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу.
Четверо других в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в городе Рени, добавил глава ОГА.
«Пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Сейчас мужчина уже дома.
Желаем всем скорейшего выздоровления», - написал он.
Напомним
Во время ночной атаки на Одесщине силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника типа Shahed-131/136.