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Кипер: В результате ночной атаки рф на Измаильский район Одесской области пострадали семь человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. В результате ночных налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали семь гражданских лиц. Шесть человек в Рени и один в Измаиле. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате российской атаки.

По его словам, двое мужчин из Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу.

Четверо других в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в городе Рени, добавил глава ОГА.

«Пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Сейчас мужчина уже дома.

Желаем всем скорейшего выздоровления», - написал он.

Напомним

Во время ночной атаки на Одесщине силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника типа Shahed-131/136.

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