Командующий Воздушных сил показал, как Силы обороны сбивали вражеские "шахеды" над Одесской областью

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“Во время ночной атаки в Одесской области сбито более трех десятков ударных дронов! За этой цифрой – титанический труд украинских защитников. Особенно хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп”, - заявил Олещук.

По его словам, с каждым днем меткость огневых групп растет. И с каждым боевым донесением увеличивается процент сбития ударных БпЛА средствами мобильных огневых групп всех Сил обороны.

“Воздушные Силы не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на «шахеты», а берегут их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет”, - добавил Олещук.

Напомним

В течение ночи 13 сентября вооруженные силы рф осуществили массированный удар “шахедами” по населенным пунктам юга Одесской области.

Во время ночной атаки в Одесской области силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника типа Shahed-131/136.

В результате ночной таки рф гражданской инфраструктуры юга Одесской области семь человек получили ранения. Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.