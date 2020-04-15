В Запорожской области подтверждено 99 случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Запорожской области лабораторно подтверждено 99 случаев заболевания COVID-19, зафиксировано два летальных случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, на утро 15 апреля в Запорожской области зарегистрировано 99 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что случаи заболевания обнаружены: в городе Запорожье - 48 человек; городе Мелитополь - 27 человек; Бердянске - 1 человек; городе Энергодар - 4 человека; Васильевском районе - 2 человека; Запорожском районе - 3 человека; Мелитопольском районе - 8 человек; Новониколаевском районе - 1 человек; Ореховском районе - 2 человека; Пологовском районе - 1 человек; Токмацком районе - 1 человек; Каменско-Днепровском - 1 человек.
"Сейчас госпитализированы 36 человек: в областной инфекционной больнице находится 19 человек, в Запорожской городской больницы №6 - 1 человек, в инфекционной больнице города Мелитополя - 13 человек, в Пологовской многопрофильной больнице интенсивного лечения - 1, в Днепрорудненской городской больнице - 1. Амбулаторно лечится 49 больных коронавирусной инфекцией. Все больные изолированные (госпитализированы), им оказывается необходимая медицинская помощь", - добавляется в сообщении.
О причинах заболевания COVID-19 у пациентов области, эпидемиологи сообщают: все первые случаи были привезены из-за границы, после чего заболевание распространилось на контактных лиц. Причина отдельных случаев еще устанавливается. Всего на данный момент зарегистрировано 16 подозрительных случаев, проверяют медики.
"На сегодня в области выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 12 больных. К сожалению, на сегодняшний день в Запорожской области зафиксировано 2 летальных случая", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Запорожской области четыре города признаны карантинной зоной.
Как ранее сообщал УНН, в Украине на 9 часов 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаям, одно из самых высоких значений.