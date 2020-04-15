На Запоріжжі підтверджено 99 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Запорізькій області лабораторно підтверджено 99 випадків захворювання на COVID-19, зафіксовано два летальних випадки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 15 квітня у Запорізькій області зареєстровано 99 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що випадки захворювання виявлені: у місті Запоріжжі – 48 осіб; місті Мелітополь – 27 осіб; місті Бердянськ – 1 особа; місті Енергодар – 4 особи; Василівському районі – 2 особи; Запорізькому районі – 3 особи; Мелітопольському районі – 8 осіб; Новомиколаївському районі – 1 особа; Оріхівському районі – 2 особи; Пологівському районі – 1 особа; Токмацькому районі – 1 особа; Кам’янсько-Дніпровському – 1 особа.
"Наразі госпіталізовано 36 осіб: в обласній інфекційній лікарні знаходиться 19 осіб, у Запорізькій міській лікарні №6 – 1 особа, в інфекційній лікарні міста Мелітополя – 13 осіб, в Пологівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування – 1, в Дніпрорудненській міській лікарні – 1. Амбулаторно лікується 49 хворих на коронавірусну інфекцію. Усі хворі ізольовані (госпіталізовані), їм надається необхідна медична допомога", - додається у повідомленні.
Щодо причин захворювання на COVID-19 у пацієнтів області, епідеміологи повідомляють: усі перші випадки були привезені з-за кордону, після чого захворювання поширилось на контактних осіб. Причина окремих випадків ще встановлюється. Всього наразі зареєстровано 16 підозрілих випадків, які перевіряють медики.
"На сьогодні в області одужало та виписано зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 12 хворих. На жаль, на сьогодні у Запорізькій області зафіксовано 2 летальних випадки", - зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, у Запорізькій області чотири міста визнано карантинною зоною.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків, одне з найвищих значень.