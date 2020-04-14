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У Запорізькій області карантинною зоною визнали вже четверте місто

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Запорізькій області на сьогодні чотири міста визнано карантинною зоною, це Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА, передає УНН.

Питання визнання Енергодару карантинною зоною обговорювалось на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області разом зі штабом по боротьбі з коронавірусом, повідомили в пресслужбі.

На засіданні в. о. директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов зазначив, що в області ситуація з захворюванням на коронавірус дещо погіршилася.

“Коли збільшилась кількість людей, яких необхідно обстежити, а це і медичні працівники, і контактні особи, і родичі, а також хворі з діагнозом пневмонія та ГРВІ, то значно збільшилась кількість зареєстрованих випадків захворювання. Розширилась і площа зараження. Зокрема, у місті Енергодар виявлено три випадки захворювання на коронавірус, два з яких — у працівників атомної електростанції. Наразі необхідно перевірити всіх працівників Запорізької АЕС на випадок захворювання. Тому пропонується окрім м. Запоріжжя, Мелітополь та Бердянськ, також карантинною зоною визнати Енергодар”, — зазначив Терехов.

Під час обговорення цього питання було запропоновано у Енергодарі ввести більш жорстокі заходи щодо обмеження пересування місцевих громадян, а також обмеження виїзду чи в’їзду у місто. Наразі в Енергодарі вивчаються контакти захворілих та проводиться дезінфекція.

Після обговорення цього питання учасники засідання одноголосно визнали межу міста Енергодар територією карантинної зони.

Як повідомляв УНН, 17 березня у Запорізькій області ввели карантин задля запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції.

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