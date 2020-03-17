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У Запорізькій області ввели карантин через коронавірус

У Запорізькій області ввели карантин через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. В Запорізькій області ввели карантин задля запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

"Щоб мінімізувати проникнення і розповсюдження вірусу, в країні вводяться попереджувальні та профілактичні заходи. Зокрема, члени комісії прийняли низку рішень щодо Запорізької області, а саме районним державним адміністраціям, головам міст обласного значення (Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Токмак), головам сільських, селищних, міських рад ОТГ області посилити до 3 квітня 2020 року карантинні заходи", - йдеться у повідомленні.

Так, рішенням комісії забороняється:
• проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
• робота закладів культури (кінотеатрів, театрів, музеїв, тощо), дитячих розважальних центрів, торгово-розважальних закладів, спортивних комплексів, спортивних залів, басейнів;
• робота агропродовольчих та торговельних ринків, об’єктів громадського харчування (окрім приготування їжі за індивідуальним замовленням особи з наступним доставленням її засобами кур’єрської служби або самовивозом);
• робота усіх магазинів, крім продуктових та непродуктових, що реалізують товари першої необхідності (у тому числі засоби особистої гігієни, мийні та дезінфекційні засоби) на території усієї Запорізької області.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо запобігання коронавірусу в Україні.

Як повідомлялося в УНН, в Україні зафіксовано 7 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. У Києві виявлено два випадки інфікування.

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