В Запорожской области ввели карантин из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Запорожской области ввели карантин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
"Чтобы минимизировать проникновение и распространение вируса, в стране вводятся предупредительные и профилактические меры. В частности, члены комиссии приняли ряд решений по Запорожской области, а именно районным государственным администрациям, главам городов областного значения (Запорожье, Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Токмак), главам сельских, поселковых, городских советов ОТГ области усилить до 3 апреля 2020 года карантинные меры", - говорится в сообщении.
Так, решением комиссии запрещается:
• проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
• работа учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев и т.д.), детских развлекательных центров, торгово-развлекательных заведений, спортивных комплексов, спортивных залов, бассейнов;
• работа агропродовольственных и торговых рынков, объектов общественного питания (кроме приготовления пищи по индивидуальному заказу лица с последующим доставкой ее средствами курьерской службы или самовывозом);
• работа всех магазинов, кроме продуктовых и непродуктовых, реализующих товары первой необходимости (в том числе средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства) на территории всей Запорожской области.
Напомним, Рада приняла законопроект по предотвращению коронавируса в Украине.
Как сообщалось в УНН, в Украине зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В Киеве обнаружены два случая инфицирования.