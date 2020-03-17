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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104552 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107249 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 109188 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107840 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 117399 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101796 просмотра

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В Запорожской области ввели карантин из-за коронавируса

В Запорожской области ввели карантин из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 18494 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Запорожской области ввели карантин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

"Чтобы минимизировать проникновение и распространение вируса, в стране вводятся предупредительные и профилактические меры. В частности, члены комиссии приняли ряд решений по Запорожской области, а именно районным государственным администрациям, главам городов областного значения (Запорожье, Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Токмак), главам сельских, поселковых, городских советов ОТГ области усилить до 3 апреля 2020 года карантинные меры", - говорится в сообщении.

Так, решением комиссии запрещается:
• проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
• работа учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев и т.д.), детских развлекательных центров, торгово-развлекательных заведений, спортивных комплексов, спортивных залов, бассейнов;
• работа агропродовольственных и торговых рынков, объектов общественного питания (кроме приготовления пищи по индивидуальному заказу лица с последующим доставкой ее средствами курьерской службы или самовывозом); 
• работа всех магазинов, кроме продуктовых и непродуктовых, реализующих товары первой необходимости (в том числе средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства) на территории всей Запорожской области.

Напомним, Рада приняла законопроект по предотвращению коронавируса в Украине.

Как сообщалось в УНН, в Украине зафиксировано 7 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В Киеве обнаружены два случая инфицирования.

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