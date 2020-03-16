У Києві зафіксовано 2 випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
"Сьогодні, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ додали, що наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).
Як повідомляв УНН, у Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус.