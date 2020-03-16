В Киеве зафиксировано 2 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированные, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", - говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирской области).
Как сообщал УНН, в Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус.