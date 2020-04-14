В Запорожской области карантинной зоной признали уже четвертый город

Вопрос признания Энергодара карантинной зоной обсуждался на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций области вместе со штабом по борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе.

На заседании и. о. директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины, главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов отметил, что в области ситуация с заболеванием коронавирусом несколько ухудшилась.

“Когда увеличилось количество людей, которых необходимо обследовать, а это и медицинские работники, и контактные лица, и родственники, а также больные с диагнозом пневмония и ОРВИ, то значительно увеличилось количество зарегистрированных случаев заболевания. Расширилась и площадь заражения. В частности, в городе Энергодар выявлено три случая заболевания коронавирусом, два из которых — у работников атомной электростанции. Сейчас необходимо проверить всех работников Запорожской АЭС на случай заболевания. Поэтому предлагается кроме г. Запорожье, Мелитополь и Бердянск, также карантинной зоной признать Энергодар”, — отметил Терехов.

При обсуждении этого вопроса было предложено в Энергодаре ввести более жестокие меры по ограничению передвижения местных граждан, а также ограничения выезда или въезда в город. Сейчас в Энергодаре изучаются контакты заболевших и проводится дезинфекция.

После обсуждения этого вопроса участники заседания единогласно признали черту Энергодара территорией карантинной зоны.

Как сообщал УНН, 17 марта в Запорожской области ввели карантин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.