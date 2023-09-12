В Запорожской области за сутки враг обстрелял 26 населенных пунктов. Есть многочисленные разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Запорожскую область за сутки враг обстрелял из авиации, артиллерии и БпЛА. В 26 населенных пунктах разрушено 32 инфраструктурных объекта и жилые дома. Обошлось без пострадавших, передает председатель ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки зафиксировано 103 обстрела по 26 населенным пунктам.
Военнослужащие рф совершили 7 авиаударов по Орехову и Малиновке и обстреляли из РСЗО Степногорск. 8 вражеских БПЛА атаковали Новоданиловку, Белогорье, Пятихатки, Плавни и Каменское.
87 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Павловки, Роботино, Малых Щербаков, Степного, Лугового, Лобкового и других городов и сел на линии огня.
Разрушения подверглись 32 объекта инфраструктуры, в том числе жилые дома и хозяйственные постройки. Без пострадавших.
Дополнение
Российские оккупанты в понедельник, 11 сентября, направили в направлении Днепропетровской и Запорожской областей "шахеты". Около 14 ударных БпЛА были уничтожены, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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