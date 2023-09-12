В Запорожской области за сутки враг обстрелял 26 населенных пунктов. Есть многочисленные разрушения

Детали

За прошедшие сутки зафиксировано 103 обстрела по 26 населенным пунктам.

Военнослужащие рф совершили 7 авиаударов по Орехову и Малиновке и обстреляли из РСЗО Степногорск. 8 вражеских БПЛА атаковали Новоданиловку, Белогорье, Пятихатки, Плавни и Каменское.

87 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Павловки, Роботино, Малых Щербаков, Степного, Лугового, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Разрушения подверглись 32 объекта инфраструктуры, в том числе жилые дома и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

Дополнение

Российские оккупанты в понедельник, 11 сентября, направили в направлении Днепропетровской и Запорожской областей "шахеты". Около 14 ударных БпЛА были уничтожены, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Запорожье враг за сутки враг совершил 121 обстрел