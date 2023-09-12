На Запоріжчині за добу ворог обстріляв 26 населених пунктів. Є численні руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Запоріжчину за добу ворог обстріляв з авіації, артилерії та БпЛА. У 26 населених пунктах зруйновано 32 інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. Обійшлось без постраждалих, передає голова ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Деталі
За минулу добу зафіксовано 103 обстріли по 26 населених пунктах.
Військовослужбовці рф здійснили 7 авіаударів по Оріхову й Малинівці та обстріляли з РСЗВ Степногірськ. 8 ворожих БПЛА атакували Новоданилівку, Білогір'я, П'ятихатки, Плавні та Кам'янське.
87 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Павлівки, Роботиного, Малих Щербаків, Степового, Лугового, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.
Руйнування зазнали 32 об'єкти інфраструктури, зокрема житлові будинки та господарчі споруди. Без постраждалих.
Доповнення
Російські окупанти у понеділок, 11 вересня, спрямували у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей "шахеди". Близько 14 ударних БпЛА було знищено, повідомив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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