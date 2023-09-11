На Запоріжчині ворог за добу ворог здійснив 121 обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. За добу, що минула ворог 121 раз обстріляв громади Запорізької області. Наразі відомо про одного загиблого та руйнування житла і інфраструктури, передає глава ОВА Юрій Малашко.
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За минулу добу ворог здійснив 121 обстріл. Під ударом опинилися 33 населені пункти
101 артилерійський обстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Темирівки, Преображенки, Лугівського, Кам'янського, Степногірська, Лобкового, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових населених пунктах.
Ворог завдав 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Чарівному та П'ятихатках, обстріляв з РСЗВ Новопавлівку, Білогір'я й Новодарівку, вгатив 6 авіабомбами по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, 4 ракетні удари прийшлися по Трудовому й Різдвянці.
Внаслідок РСЗВ-удару по Новопавлівці загинув 65-річний чоловік. Також надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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