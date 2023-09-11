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На Запорожье враг за сутки враг совершил 121 обстрел за сутки

На Запорожье враг за сутки враг совершил 121 обстрел за сутки

Киев • УНН

 • 235905 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. За прошедшие сутки враг 121 раз обстрелял громады Запорожской области. Известно об одном погибшем, разрушениях жилья и инфраструктуры, передает глава ОВА Юрий Малашко.

Детали

За минувшие сутки враг совершил 121 обстрел. Под ударом оказались 33 населенных пункта

101 артиллерийский обстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Малиновки, Темировки, Преображенки, Луговского, Каменского, Степногорска, Лобкового, Малых Щербаков, Плавней и других прифронтовых населенных пунктах.

Враг нанес 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Чаривному и Пятихаткам, обстрелял из РСЗО Новопавловку, Белогорье и Новодаровку, вколотил 6 авиабомбами по Орехову, Малой Токмачке и Роботино, 4 ракетных удара пришлись по Трудовому и Рождественке.

В результате РСЗО-удара по Новопавловке погиб 65-летний мужчина. Также поступило 7 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

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