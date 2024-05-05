На юге не наблюдаются признаки создания вражеских наступательных группировок - Плетенчук

На юге резких изменений в составе и положении, а также признаков создания наступательных группировок со стороны оккупантов не наблюдается. россияне пытаются удержать плацдарм на левом берегу и параллельно пытаются вытеснить наши подразделения. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Резких изменений в составе и положении мы не наблюдаем. Так же как и признаков создания наступательных группировок. То есть, они пытаются удержать этот плацдарм на левом берегу и параллельно пытаются вытеснить наши подразделения с левого берега. Они сконцентрировали внимание на нанесении комбинированных ударов. Ночью сегодня у нас были "шахеды", которые так же сбивались. Вчера было нанесено два ракетных удара. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения - 4 человека - сказал Плетенчук.

По его словам, россияне достаточно активно использует авиацию, применяя КАБы, которые направляют по населенным пунктам правобережья.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. рф нанесла 5 ракетных и 69 авиационных ударов. Осуществлено 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.