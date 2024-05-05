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На півдні не спостерігаються ознаки створення ворожих наступальних угрупувань - Плетенчук

На півдні не спостерігаються ознаки створення ворожих наступальних угрупувань - Плетенчук

Київ • УНН

 • 22958 перегляди

Росіяни намагаються утримати плацдарм на лівому березі і одночасно намагаються витіснити українські підрозділи з лівого берега, зосереджуючись на комбінованих ударах, активно використовуючи авіацію та БПЛА проти населених пунктів на правому березі.

На півдні різких змін у складі та положенні, а також ознак створення наступальних угрупувань з боку окупантів не спостерігається. росіяни намагаються утримати плацдарм на лівому березі і паралельно намагаються витіснити наші підрозділи. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Різких змін у складі та положенні ми не спостерігаємо. Так само як і ознаки створення наступальних угрупувань. Тобто, вони намагаються утримати цей плацдарм на лівому березі і паралельно намагаються витіснити наші підрозділи з лівого берега. Вони сконцентрували увагу на нанесенні комбінованих ударів. Вночі сьогодні в нас були "шахеди", які так само збивалися. Вчора було нанесені два ракетних удари. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення - 4 особи

- сказав Плетенчук.

За його словами, росіяни досить активно використовує авіацію, застосовуючи КАБи, які спрямовують по населених пунктах правобережжя.

Нагадаємо

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. рф завдала 5 ракетних та 69 авіаційних ударів. Здійснено 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Павло Башинський

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