На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала все имущество и счета бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева для взыскания в бюджет почти 1 млн гривен незаконно полученного подарка, сообщили в Минюсте в среду, пишет УНН.

Детали

"Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на все имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Всеволода Князева", - сообщил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Решение принято в связи с невыполнением бывшим главой ВС постановления Печерского районного суда города Киева о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 грн.

"Также Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на банковские счета Всеволода Князева", - указали в Минюсте.

Андрей Гайченко отметил: "В случае отсутствия денежных средств на счетах должника, и в случае выявления принадлежащего на праве собственности должнику движимого и недвижимого имущества, государственным исполнителем будут приняты меры по обращению взыскания на выявленное имущество должника, на которое по закону возможно обратить взыскание".

Известно, что за должником на праве собственности зарегистрировано 4 единицы недвижимого имущества в городе Николаеве и Николаевской области.

История вопроса

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - НАПК составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м. по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн. Разница в фактической и рыночной стоимости аренды и была этим незаконным подарком.

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