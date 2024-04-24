На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovnii-sud-ukrainiВерховный суд Украины
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина
nikolaevНиколаев
kievКиев
Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  62903 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  64146 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  74811 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  99907 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100401 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136347 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157252 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153992 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153922 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122705 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Новости по теме
На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст

На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст

  •  1745 просмотра
В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов

В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов

  •  2468 просмотра
Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

  •  2224 просмотра
Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

  •  2749 просмотра
Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

  •  3415 просмотра
В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

  •  3550 просмотра
Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

  •  4101 просмотра
Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

  •  4806 просмотра
ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

  •  4834 просмотра
Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

  •  4949 просмотра

Популярные

Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

  •  36440 просмотра
В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

  •  113745 просмотра
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

  •  121244 просмотра
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

  •  116686 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

  •  113014 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  177625 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  219033 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  482649 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  400277 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  446287 просмотра

На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст

Государственная исполнительная служба наложила арест на все имущество и счета бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева с целью взыскания почти 1 миллиона гривен незаконных платежей, которые он получил в подарок в виде аренды квартиры по значительно заниженной цене.

политика •   •  1745 просмотра
На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст

В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов

Министерство по делам ветеранов Украины ввело новую профессию "Специалист по поддержке ветеранов войны и демобилизованных лиц" для оказания профессиональной помощи и поддержки ветеранам и их семьям в переходе от военной к гражданской жизни.

Общество •   •  2468 просмотра
В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов

Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

684 человека остаются в Часовом Яру и 1260 в Красногоровке, несмотря на чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в прифронтовых городах Донецкой области.

Общество •   •  2224 просмотра
Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности планирует вызвать представителей министерства иностранных дел для объяснения их приказа о приостановлении консульского обслуживания украинских мужчин за рубежом в связи с новым законом о мобилизации.

Общество •   •  2749 просмотра
Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

Украина получила 1,5 миллиарда евро второго транша финансирования от ЕС и ожидает скорой выплаты третьего транша в 1,89 миллиарда евро.

Экономика •   •  3415 просмотра
Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

Министерство обороны Украины подготовило инфографику, которая объясняет основные изменения, введенные новой редакцией закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая и коснется как военнослужащих, так и гражданского населения.

Общество •   •  3550 просмотра
В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, которого подозревают в попытке завладения государственной землей вместе с министром Николаем Сольским, выехал из Украины 13 апреля и с тех пор не вернулся.

политика •   •  4101 просмотра
Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Алексея Тандыра.

Общество •   •  4806 просмотра
Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственными землями.

Криминал и ЧП •   •  4834 просмотра
ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

Несмотря на западные санкции, доходы россии от продажи нефти и газа, по прогнозам, вырастут почти вдвое в годовом исчислении до 14 миллиардов долларов в апреле 2024 года благодаря росту цен.

Новости Мира •   •  4949 просмотра
Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters