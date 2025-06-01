На ВОТ Херсонской области оккупанты объявили "бюджетникам" пожертвования на нужды российской армии

Россияне ввели обязательные сборы для работников оккупационных структур на ВОТ Украины. Средства будут направлены на нужды армии рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На временно оккупированных территориях враг ввел поборы для коллаборационистов из фейковых госструктур - говорится в заметке.

Отмечается, что россияне фактически обязали "бюджетников" донатить на нужды российской армии в ее захватнической войне.

В частности, на ВОТ Херсонщины каждая структура взяла "шефство" над определенными воинскими подразделениями в зоне боевых действий - сообщили в ЦНС.

"Пропаганда, как всегда, преподносит это как "добровольную инициативу", чтобы создать иллюзию поддержки оккупации среди местного населения", - резюмировали в Центре нацсопротивления.

Напомним

россия активно милитаризует временно оккупированные территории Украины, заменяя местные власти ветеранами "сво". кремль усиливает контроль, внедряя программы для интеграции ветеранов в оккупационные администрации.

Во временно оккупированном Луганске детей вербуют в партию путина - ЦНС