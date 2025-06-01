На ТОТ Херсонщини окупанти оголосили "бюджетникам" пожертвування на потреби російської армії

Росіяни ввели обовʼязкові збори для працівників окупаційних структур на ТОТ України. Кошти будуть спрямовані на потеби армії рф. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На тимчасово окупованих територіях ворог ввів побори для колаборантів з фейкових держструктур

Зазначається, що росіяни фактично зобовʼязали "бюджетників" донатити на потреби російської армії в її загарбницькій війні.

Зокрема, на ТО Херсонщини кожна структура взяла "шефство" над визначеними військовими підрозділами в зоні бойових дій