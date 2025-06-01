На ТОТ Херсонщини окупанти оголосили "бюджетникам" пожертвування на потреби російської армії
Київ • УНН
Росіяни ввели обов'язкові збори для працівників окупаційних структур на ТОТ України. Кошти підуть на потреби армії РФ, колаборанти Херсонщини взяли "шефство" над підрозділами.
Росіяни ввели обовʼязкові збори для працівників окупаційних структур на ТОТ України. Кошти будуть спрямовані на потеби армії рф. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
На тимчасово окупованих територіях ворог ввів побори для колаборантів з фейкових держструктур
Зазначається, що росіяни фактично зобовʼязали "бюджетників" донатити на потреби російської армії в її загарбницькій війні.
Зокрема, на ТО Херсонщини кожна структура взяла "шефство" над визначеними військовими підрозділами в зоні бойових дій
"Пропаганда, як завжди, подає це як "добровільну ініціативу", аби створити ілюзію підтримки окупації серед місцевого населення", - резюмували в Центрі нацспротиву.
Нагадаємо
росія активно мілітаризує тимчасово окуповані території України, замінюючи місцеву владу ветеранами "сво". кремль посилює контроль, впроваджуючи програми для інтеграції ветеранів в окупаційні адміністрації.
У тимчасово окупованому Луганську дітей вербують до партії путіна - ЦНС28.05.25, 06:44 • 2596 переглядiв