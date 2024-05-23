На Виннитчине запретят проведение массовых религиозных мероприятий за пределами культовых сооружений

С 15 июня по 31 октября 2024 года на территории всей Винницкой области будут запрещены проведение массовых религиозных мероприятий за пределами культовых сооружений во избежание возможных провокаций. Об этом УНН пишет со ссылкой на приказ Винницкой ОВА.

Детали

Согласно приказу, в условиях вооруженной агрессии России против Украины существует риск террористических атак, диверсий, ракетных ударов и провокаций в Винницкой области. Поэтому Винницкая областная военная администрация временно запрещает религиозные мероприятия вне культовых сооружений.

Таким образом, с целью обеспечения безопасности, жизни и здоровья граждан, в области с 15 июня до 31 октября 2024 года запрещено проведение массовых публичных религиозных мероприятий вне культовых сооружений.

Напомним

Центр противодействия дезинформации предупреждал о возможном увеличении религиозных конфликтов, провокационных фейков, манипуляций и возможных ракетных провокаций со стороны России во время Пасхальных праздников в Украине.

К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок