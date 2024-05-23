На Вінниччини заборонять проведення масових релігійних заходів за межами культових споруд
Київ • УНН
З 15 червня по 31 жовтня 2024 року у Вінницькій області буде заборонено проведення масових релігійних заходів поза межами культових споруд, щоб уникнути можливих терористичних атак, диверсій, ракетних ударів і провокацій в умовах збройної агресії росії проти України.
З 15 червня по 31 жовтня 2024 року на території усієї Вінницької області будуть заборонені проведення масових релігійних заходів за межами культових споруд з метою уникнення можливих провокацій. Про це УНН пише з посиланням на наказ Вінницької ОВА.
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Згідно з наказом, в умовах збройної агресії росії проти України існує ризик терористичних атак, диверсій, ракетних ударів та провокацій у Вінницькій області. Тому Вінницька обласна військова адміністрація тимчасово забороняє релігійні заходи поза культовими спорудами.
Таким чином, з метою забезпечення безпеки, життя та здоров'я громадян, в області з 15 червня до 31 жовтня 2024 року заборонено проведення масових публічних релігійних заходів поза культовими спорудами.
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