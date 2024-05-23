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На Вінниччини заборонять проведення масових релігійних заходів за межами культових споруд

На Вінниччини заборонять проведення масових релігійних заходів за межами культових споруд

Київ • УНН

 • 14814 перегляди

З 15 червня по 31 жовтня 2024 року у Вінницькій області буде заборонено проведення масових релігійних заходів поза межами культових споруд, щоб уникнути можливих терористичних атак, диверсій, ракетних ударів і провокацій в умовах збройної агресії росії проти України.

З 15 червня по 31 жовтня 2024 року на території усієї Вінницької області будуть заборонені проведення масових релігійних заходів за межами культових споруд з метою уникнення можливих провокацій. Про це УНН пише з посиланням на наказ Вінницької ОВА.

Деталі

Згідно з наказом, в умовах збройної агресії росії проти України існує ризик терористичних атак, диверсій, ракетних ударів та провокацій у Вінницькій області. Тому Вінницька обласна військова адміністрація тимчасово забороняє релігійні заходи поза культовими спорудами.

Таким чином, з метою забезпечення безпеки, життя та здоров'я громадян, в області з 15 червня до 31 жовтня 2024 року заборонено проведення масових публічних релігійних заходів поза культовими спорудами.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації попереджав про можливе збільшення релігійних конфліктів, провокаційних фейків, маніпуляцій та можливих ракетних провокацій з боку росії під час Великодніх свят в Україні.

До законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані з рф, подано понад 1 тис. правок29.04.24, 13:48 • 17866 переглядiв

Ірина Колеснік

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