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У РНБО очікують зростання релігійних конфліктів у інфополі під час Великодніх свят

У РНБО очікують зростання релігійних конфліктів у інфополі під час Великодніх свят

Київ • УНН

 • 17949 перегляди

Центр протидії дезінформації очікує збільшення релігійних конфліктів, провокаційних фейків, маніпуляцій та можливих ракетних провокацій з боку росії під час Великодніх свят в Україні.

У Центрі протидії дезінформації очікують зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Про це повідомив керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко в етері Громадського радіо, передає УНН.

"Ми прогнозуємо зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. росія, як завжди, бере якийсь серйозний інфопривід і викручуватиме його у своєму ключі. Збільшуватиметься кількість провокативних фейків, маніпуляцій щодо пригнічення священнослужителів, щодо пригнічення вірян московського патріархату в Україні", - сказав Сличко.

Також за його словами, прогнозуються наративи на кшталт "київський режим пішов проти канонічної церкви", щоб дискредитувати владу України.

"Враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю рф також готує ракетні провокації в період святкувань, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Якщо щось подібне заявлятиметься в інфопросторі, ми повідомлятимемо, але вже варто не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття", — розповів Сличко.

ЦПД звертає увагу, що в усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога, і закликає громадян бути дуже уважними та максимально обережними.

TikTok заблокував на території України низку каналів, що поширюють фейки та пропаганду рф – ЦПД18.04.24, 11:04 • 19595 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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