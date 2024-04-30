В СНБО ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе во время Пасхальных праздников

В Центре противодействия дезинформации ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. Об этом сообщил руководитель департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Иван Сличко в эфире Громадського радио, передает УНН.

"Мы прогнозируем рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. россия, как всегда, берет какой-то серьезный инфоповод и будет выкручивать его в своем ключе. Будет увеличиваться количество провокационных фейков, манипуляций по угнетению священнослужителей, по угнетению верующих Московского патриархата в Украине", - сказал Сличко.

Также по его словам, прогнозируются нарративы вроде "киевский режим пошел против канонической церкви", чтобы дискредитировать власть Украины.

"Учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью рф также готовит ракетные провокации в период празднований, поэтому не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Если что-то подобное будет заявляться в инфопространстве, мы будем сообщать, но уже стоит не пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие", - рассказал Сличко.

ЦПД обращает внимание, что во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага, и призывает граждан быть очень внимательными и максимально осторожными.

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