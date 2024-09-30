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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На выборах в Австрии преуспели ультраправые на выборах в Австрии

На выборах в Австрии преуспели ультраправые на выборах в Австрии

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 06:53  •  6631 просмотра

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На парламентских выборах в Австрии ультраправая партия FPÖ получила 29,2% голосов. Это открывает возможность формирования новой коалиции, поскольку альянс консерваторов и зеленых оказался на грани распада.

На парламентских выборах в Австрии больше всего мест получает ультраправая партия FPÖ во главе с Гербертом Киклем.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства федерального правительства Австрии, Tagesschau и ORF.

Партия Герберта Кикля FPÖ набрала 29,2% голосов, более чем на 13 пунктов преодолев результаты выборов 2019 года. Вслед за FPÖ с 26,5% следует австрийская народная партия (ÖVP), политическая сила действующего канцлера Карла Негаммера.

Справка

В Австрии ультраправые давно являются частью политического мейнстрима и уже были у власти, причем не один раз.

FPÖ с момента своего основания в 1956 году входила в состав трех правительственных коалиций с консерваторами - с 1983 по 1986 год, с 2000 по 2006 год и с 2017 по 2019 год

Среди других результатов:

«Karl Nehammer - Die Volkspartei» (Карла Негаммер - Народная партия) - 26,5%.

«Мы не достигли нашей цели стать первыми. Это горько», - заявил Негаммер.

SPÖ (Социал-демократическая партия Австрии) - 21%;

«NEOS - Die Reformkraft für dein neues Österreich» (Сила реформ для новой Австрии) - 9%;

«Зеленые» получили 8%.

Небольшие партии, такие как Партия пива или коммунистическая КПЕ, остаются значительно ниже 4-процентного барьера, необходимого для прохождения в парламент Австрии.

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Таким образом, альянс консерваторов и зеленых, который последние пять лет определял политическую судьбу Вены, находится на грани распада.

«Избиратели сказали свое слово», - сказал о результате лидер FPÖ Герберт Кикл. Вчера вечером он заявил о лидерстве в стране: «Мы готовы возглавить правительство и двигать изменения бок о бок с населением», - сказал политик.

 Это открывает беспрецедентный сценарий, пишет legrandcontinent.eu, - может быть сформировано трехстороннее коалиционное правительство (ÖVP), SPÖ и третья сила (вероятно, либералы NEOS).

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На сайте правительства сообщается, что Федеральное министерство внутренних дел Австрии получит отчеты от всех муниципалитетов о результатах выборов в Национальный совет 2024 года, и тогда уже будут объявлены предварительные окончательные результаты. В настоящее время известно, что всего было подано 4753340 голосов (цифра уже включает большинство почтовых голосов). Голоса, поданные по избирательным карточкам, будут проанализированы сегодня и в последующие дни.

В Австрии проходят парламентские выборы: как результаты могут повлиять на поддержку Украины29 сентября 2024, 11:10 • 16884 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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