На парламентских выборах в Австрии лидирует крайне правая политическая партия, основанная бывшими офицерами СС

Согласно предварительным прогнозам на выборах в австрийский парламент победу одерживает Партия свободы, которую характеризуют как правопопулистскую, сообщает УНН.

Если Партия свободы одержит победу, то это станет первым случаем со времен Второй мировой войны, когда партия с крайне правыми взглядами придет к власти в Австрии.

Согласно прогнозам австрийского государственного телеканала ORD, Партия свободы получит 29% голосов, правящая консервативная Народная партия — 26,2%, Социал-демократическая партия — 20,5%. Партия "Зеленых", которая в нынешнем составе парламента входит в коалицию с Народной партией, может рассчитывать лишь на 8,7%.

В тоже время, если другие партии, проходящие в парламент, образуют коалицию, то представители Партии Свободы скорее всего не попаду в правительство. Следует добавить, что ранее представители всех, участвовавших в парламентских выборах партий, исключили возможность коалиции с крайне правыми.

Как пишет издание Politico, Партия Свободы была основана группой ветеранов СС в 1950-х годах. В тоже время, сами представители партии заявляют, что наследовали национально-либеральную систему ценностей буржуазно-демократической революции средины 19 века. Партия жестко высказывалась об иммиграции и настаивает на защите национальной идентичности австрийцев.