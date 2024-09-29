На парламентских выборах в Австрии лидирует крайне правая политическая партия, основанная бывшими офицерами СС

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Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
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Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
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В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
28 сентября 2024, 14:39  •  106926 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  135011 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  143050 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На парламентских выборах в Австрии лидирует крайне правая политическая партия, основанная бывшими офицерами СС

На парламентских выборах в Австрии лидирует крайне правая политическая партия, основанная бывшими офицерами СС

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 16:40  •  1068 просмотра

По предварительным прогнозам, правопопулистская Партия свободы побеждает на выборах в австрийский парламент с 29% голосов. Это может стать первым случаем прихода к власти крайне правой партии в Австрии со времен Второй мировой войны.

Согласно предварительным прогнозам на выборах в австрийский парламент победу одерживает Партия свободы, которую характеризуют как правопопулистскую, сообщает УНН.

Если Партия свободы одержит победу, то это станет первым случаем со времен Второй мировой войны, когда партия с крайне правыми взглядами придет к власти в Австрии.

Согласно прогнозам австрийского государственного телеканала ORD, Партия свободы получит 29% голосов, правящая консервативная Народная партия — 26,2%, Социал-демократическая партия — 20,5%. Партия "Зеленых", которая в нынешнем составе парламента входит в коалицию с Народной партией, может рассчитывать лишь на 8,7%.

В тоже время, если другие партии, проходящие в парламент, образуют коалицию, то представители Партии Свободы скорее всего не попаду в правительство. Следует добавить, что ранее представители всех, участвовавших в парламентских выборах партий, исключили возможность коалиции с крайне правыми.

Как пишет издание Politico, Партия Свободы была основана группой ветеранов СС в 1950-х годах. В тоже время, сами представители партии заявляют, что наследовали национально-либеральную систему ценностей буржуазно-демократической революции средины 19 века. Партия жестко высказывалась об иммиграции и настаивает на защите национальной идентичности австрийцев.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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