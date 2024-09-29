На парламентських виборах в Австрії лідирує вкрай права політична партія, заснована колишніми офіцерами СС
Київ • УНН
За попередніми прогнозами, правопопулістська Партія свободи перемагає на виборах до австрійського парламенту з 29% голосів. Це може стати першим випадком приходу до влади вкрай правої партії в Австрії з часів Другої світової війни.
Згідно з попередніми прогнозами на виборах до австрійського парламенту перемогу здобуває Партія свободи, яку характеризують як правопопулістську, повідомляє УНН.
Якщо Партія свободи здобуде перемогу, то це стане першим випадком з часів Другої світової війни, коли партія з вкрай правими поглядами прийде до влади в Австрії.
Згідно з прогнозами австрійського державного телеканалу ORD, Партія свободи отримає 29% голосів, правляча консервативна Народна партія - 26,2%, Соціал-демократична партія - 20,5%. Партія «Зелених», яка в нинішньому складі парламенту входить у коаліцію з Народною партією, може розраховувати лише на 8,7%.
Водночас, якщо інші партії, що проходять до парламенту, утворять коаліцію, то представники Партії Свободи, найімовірніше, не потраплять в уряд. Слід додати, що раніше представники всіх партій, які брали участь у парламентських виборах, виключили можливість коаліції з крайніми правими.
Як пише видання Politico, Партія Свободи була заснована групою ветеранів СС у 1950-х роках. Водночас, самі представники партії заявляють, що успадкували національно-ліберальну систему цінностей буржуазно-демократичної революції середини 19 століття. Партія жорстко висловлювалася про імміграцію і наполягає на захисті національної ідентичності австрійців.